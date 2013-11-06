Місія Кокса-Квасневського приїхала в Україну - ЗМІ

Про детальні плани візиту політиків відомо мало. Знаємо, що Кокс та Квасневський зустрінуться з представниками влади, а також, імовірно, з Юлією Тимошенко. Не виключено, що в четвер прибудуть до Верховної Ради. Парламент обговорює законопроекти, що дозволяють ув’язненими лікування за кордоном, повідомляє «Польське радіо».

«Полрадіо» зазначає, що цей тиждень – останній, коли Верховна Рада може прийняти відповідні законодавчі зміни. Наступного тижня український парламент не засідає, а якщо справа Тимошенко не буде вирішена, Україна не має шансів на підписання Угоди про асоціацію з ЄС наприкінці цього місяця у Вільнюсі.

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При цьому радіо наводить слова першого Президента України Леоніда Кравчука, який вважає, що Україна має мало шансів підписати цей документ. За його словами, представники Партії регіонів не готові йти на компроміс і вважають, що Тимошенко повинна сидіти у в’язниці. Кравчук підсумував: «Нагадаю українське прислів’я: плив-плив, та біля берега втопився. Аби от цього не сталося з нами».

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні у ВР зареєстровано 4 законопроекти, що відкривають можливості для лікування екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко за кордоном. Це, зокрема, законопроект, внесений лідерами опозиційних фракцій Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком і Олегом Тягнибоком, а також законопроекти, внесені позафракційними депутатами Анжелікою Лабунською, Сергієм Міщенком та Володимиром Купчаком.

Місія Європарламенту Кокса-Квасневського вважає, що необхідний консенсус з приводу лікування засуджених осіб за кордоном потрібно шукати на основі законопроекту народного депутата Лабунської.

1 листопада Тимошенко закликала опозицію підтримати законопроект Лабунської, а проект лідерів трьох опозиційних фракцій відкликати з ВР.

Однак, 5 листопада лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що фракція ПР не голосуватиме у нинішньому вигляді за внесений Лабунською законопроект, який стосується лікування засуджених.

Верховна Рада України у четвер, 7 листопада, першим питанням розгляне чотири законопроекти щодо лікування ув’язнених за кордоном.