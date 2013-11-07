Україна має сьогодні заплатити $1,355 мільярда за газ - Газпром

Про це УНІАН повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.

«За жовтень Україна має заплатити 1 млрд 355 млн дол. Це те, що потрібно заплатити сьогодні за жовтень», - сказав Купріянов.

При цьому він підкреслив, що за поставлений газ у вересні Україна розплатилася з «Газпромом».

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«За вересень, там, в принципі, нормально. Залишаються деякі питання зі звіряння, але там нічого критичного, все нормально», - відзначив він.

Водночас, за його словами, на сьогодні Україна має ще борг перед «Газпромом» у розмірі 792 млн дол. за газ, спожитий у серпні.

«Україні ще залишається заплатити за серпень 792 млн. дол.», - сказав він, додавши, що між «Нафтогазом України» і «Газпромом» домовленостей про кінцеву дату оплати боргу за серпень немає.

«Домовленостей ніяких не немає. Графіку з відшкодування боргу узгодженого немає», - підкреслив Купріянов.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» почав виплачувати заборгованість за придбаний у серпні газ 5 листопада поточного року. Станом на 6 листопада обсяг заборгованості «Нафтогазу» «Газпрому» становив 792 млн дол. Міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький обіцяв збільшити темпи розрахунків, не називаючи при цьому кінцевих термінів погашення виниклої заборгованості.

Вперше про борг стало відомо 29 жовтня, коли голова правління «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Київ досі не заплатив 882 млн доларів за поставлений у серпні російський газ, і контракт дозволяє перевести поставки на систему передоплати.

Прем`єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підтримав цю пропозицію, відзначивши, що, судячи з усього, українська сторона платити не збирається.

Того самого дня, 29 жовтня, прем`єр-міністр України Микола Азаров сказав журналістам, що останнім часом з оплатою за газ, що купується в Росії, виникли певні проблеми, проте всі питання мають вирішити господарюючі суб`єкти - «Нафтогаз України» і «Газпром».

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 року, ”Нафтогаз України” зобов`язаний щомісячно направляти ”Газпрому” платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.