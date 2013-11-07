Україна не планує купувати у Росії великі обсяги газу - Бойко

Україна не планує купувати у російського газового монополіста компанії «Газпром» великих обсягів газу, керуючись показниками внутрішнього споживання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів заявив віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко.

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«Ми не плануємо брати у «Газпрому» великих обсягів газу. Обсяги будуть невеликі, на це грошей у нас вистачить», - сказав віце-прем'єр міністр.

Як повідомляв УНІАН, у травні Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м. Надходження газу поточного року від російського газового монополіста - компанії "Газпром" становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесмену Дмитру Фірташу, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Усім споживачам України за підсумками 2013 року має бути поставлено близько 47,879 млрд куб. м природного газу, з яких населенню, - 16,5 млрд куб. м. Теплогенеруючим станціям і ТЕЦ у 2013 році планується поставити 6,3 млрд куб. м газу, а промисловим споживачам - 24,12 млрд куб. м.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.