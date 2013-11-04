У "Нафтогазі" придумали, як погасити борг за російський газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» збирається погасити борг перед російським газовим монополістом «Газпром» за спожитий у серпні газ в обсязі 882 млн. дол. за рахунок стягнення заборгованості з підприємств теплокомуненерго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

На тему: Україна отримала розстрочку з оплати боргу за газ під 6% річних

«Ви знаєте, що ми зараз наполегливо працюємо з розрахунками підприємств теплокомуненерго перед НАК «Нафтогаз України». За рахунок цих коштів ми розрахуємося з нашими партнерами (компанією «Газпром» - УНІАН)», - сказав Ставицький.

При цьому, відповідаючи на запитання про те, чи можливе погашення боргу перед «Газпромом» за рахунок випуску боргових паперів, зокрема ОВДП, Ставицький сказав: «Є й інші джерела».

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня голова правління «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Київ досі не сплатив 882 млн. доларів за поставлений у серпні російський газ і контракт дає змогу перевести поставки на систему передоплати.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підтримав цю пропозицію, зазначивши, що, судячи з усього, українська сторона платити не збирається.

Того ж дня, 29 жовтня, прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав журналістам, що останнім часом з оплатою за газ, що купується в Росії, виникли деякі проблеми, проте всі питання повинні вирішити господарюючі суб'єкти - «Нафтогаз України» і «Газпром».

Ставицький розраховував, що питання буде вирішено 31 жовтня, проте 1 листопада він заявив, що переговори продовжуються і жодні терміни їх завершення не ставляться.

Пізніше Ставицький заявив про те, що питання оплати боргу має бути вирішене до 4 листопада.

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 року, "Нафтогаз України" зобов'язаний щомісячно направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7-го числа місяця, наступного за поставкою. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.