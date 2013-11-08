Азаров намагається вирішити проблеми з Росією, але попередив про складний 2014 рік

У Кабміні провели нараду прем'єр -міністра Миколи Азарова з реальним сектором економіки, повідомляє ТСН.

На нараді прем'єр підкреслив, що зараз основна проблема України - це торговельно-економічні взаємини з Росією і попросив висловити свою думку представників українського бізнесу.

«Не секрет, що товарообіг впав приблизно на 25%. Проблеми зараз є, вони можуть в 2014 році ускладнитися. Мені хотілося б почути наших промисловців, що можна зробити, щоб мінімізувати цей негативний ефект, пов'язаний з певним скороченням нашого торгового обороту з РФ. Безумовно, і президент і уряд роблять все від них залежне, щоб вирішити це», - сказав Азаров.

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Азаров також додав, що нещодавно під час зустрічі з його російським колегою Дмитром Медведєвим, вони домовилися про конкретні кроки щодо зняття спірних питань, однак треба виходити з того, що 2014 рік буде досить складним.

Після вcтупного слова Азарова свою думку висловив нардеп і власник групи «Норд» Валентин Ландик, який заявив, що у його заводів виникають проблеми через складні економічні відносин України та Росії.

«У нас склалися дуже серйозні стосунки саме з Російською Федерацією, з Казахстаном, тобто з Митним союзом... Але працювати треба з Росією, знаходити спільну мову, вводити директивні ціни і підтримувати свого виробника. Не будемо - на жаль, незручно говорити, але тисячі три людей доведеться скоротити», - заявив Ландик.

У свою чергу, заступник голови фракції Партії регіонів Сергій Тігіпко зазначив, що в економіки України зараз є серйозна зовнішня проблема.

«Я вважаю, що крім внутрішньої проблеми, є серйозна зовнішня проблема. Ця проблема - Росія. Зрештою ми хочемо побачити, що уряд, влада, врегулювала ситуацію з економічними відносинами з Росією», - заявив на зустрічі з Азаровим нардеп.

«35% експорту до Митного союзу - це надзвичайно багато. Це сотні тисяч робочих місць для наших людей. І якщо влада не зможе це врегулювати ми повинні знати, що все це призведе до того що завтра будуть серйозні скорочення», - попередив він.