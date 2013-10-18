Росія остаточно програла битву за Україну - експерт

Таку думку висловив президент Центру соціально-консервативної політики Юрій Ліпчевський в ефірі Першого ділового каналу, повідомляє Gazeta.ua.

"Треба прийняти як факт, що Росія не змогла довести українській еліті, українському уряду, українському народу, що краще підписати угоду з Митним союзом. Ця битва програна - потрібно виходити з цих реалій", - сказав Липчинський.

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За його словами, РФ також помилилася у виборі переговорника з Україною.

"Росії потрібно усвідомити, що на цьому напрямку потрібно поставити толкову, адекватну, авторитетну людину", - зазначив Ліпчевський.

Водночас він підкреслив, що не варто очікувати швидкого позитивного економічного ефекту зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

"Ми втратимо міф, що нам завтра стане добре. Навіть через рік нас не стане краще. Над нашим життям нам потрібно працювати", - вважає експерт.

Нагадаємо, станнім часом Росія чинить тиск на країни пострадянського простору, намагаючись зашкодити їх зближенню з ЄС. Так, російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що їх поставки на російський ринок були фактично заблоковані. Федерація працедавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 млрд дол.

Також Росія заборонила ввезення на свою територію виробів кондитерської фабрики «Рошен».

Експерти обох країн пов'язували ситуацію на кордоні з бажанням влади Росії змусити Україну вступити до Митного союзу або перешкодити підписанню Україною Угоди про вільну торгівлю з ЄС.

Київ розраховує в листопаді в рамках саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі підписати угоду з Євросоюзом про асоціацію, яка передбачає створення зони вільної торгівлі .

Радник Президента РФ Володимира Путіна з питань регіональної економічної інтеграції Сергій Глазьєв заявив, що Україна, підписавши Угоду про асоціацію з Європейським союзом, порушить Договір про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією, втратить самостійність і перестане бути для Росії повноцінним партнером.

Крім того, за словами Глазьєва, якщо Україна підписує Угоду про асоціацію, вона втрачає можливість брати участь у процесі євразійської економічної інтеграції.