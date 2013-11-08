У Раді розглянуть пропозиції про законопроект щодо Тимошенко 11 листопада

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності збереться на позачергове засідання у понеділок, 11 листопада для розгляду пропозицій, які напрацює робоча група щодо законопроекту про лікування екс-прем’єра Юлії Тимошенко за кордоном.

Про це заявив голова комітету, член фракції "Батьківщина" Андрій Кожем’якін, додавши, що комітет збереться о 15.00, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.

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За його словами, перед засіданням комітету, о 12.00, засідатиме робоча група з підготовки законопроекту щодо лікування Тимошенко.

Кожем’якін заявив, що профільний комітет розгляне всі рекомендації робочої групи.

За його словами, на засіданні комітету також планується підготувати до другого читання ще один євроінтеграційний законопроект – про прокуратуру.