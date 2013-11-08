Яценюк заявляє, що влада відхилила всі законопроекти опозиції щодо Тимошенко

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявляє, що під час наради лідерів фракцій з головою Верховної Ради Володимиром Рибаком та керівниками моніторингової місії Європарламенту Петом Коксом і Олександром Квасневським всі пропозиції опозиції із законопроектів, які дозволять лікування екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко, відкидаються.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав з трибуни парламенту після завершення наради у Рибака.

“Ми побачили, що в кабінеті спікера був продемонстрований сценарій зриву саміту Україна-ЄС. Всі пропозиції, які українська опозиція надала своїм політичним опонентам щодо прийняття будь-яких законів, які дають можливість надати медичну допомогу Юлії Тимошенко, відхилені нашими політичними опонентами”, - сказав Яценюк.