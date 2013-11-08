Яценюк заявляє, що влада відхилила всі законопроекти опозиції щодо Тимошенко
Арсеній Яценюк заявляє, що опоненти опозиції відхиляють всі пропозиції із законопроектів щодо Юлії Тимошенко.
Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявляє, що під час наради лідерів фракцій з головою Верховної Ради Володимиром Рибаком та керівниками моніторингової місії Європарламенту Петом Коксом і Олександром Квасневським всі пропозиції опозиції із законопроектів, які дозволять лікування екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко, відкидаються.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав з трибуни парламенту після завершення наради у Рибака.
“Ми побачили, що в кабінеті спікера був продемонстрований сценарій зриву саміту Україна-ЄС. Всі пропозиції, які українська опозиція надала своїм політичним опонентам щодо прийняття будь-яких законів, які дають можливість надати медичну допомогу Юлії Тимошенко, відхилені нашими політичними опонентами”, - сказав Яценюк.