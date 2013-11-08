У МВС пояснили, чому закрили кримінальну справу щодо правок до Податкового кодексу

Кримінальне провадження за фактом можливої фальсифікації під час внесення поправок до Податкового кодексу закрито після проведення експертиз.

Про йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС.

«Експертно-криміналістичне дослідження не підтвердило факту підроблення підпису народного депутата, який вніс ці поправки на розгляд Верховної Ради України», - заявили в міністерстві.

Як зазначається в повідомленні, 29 жовтня народний депутат Оксана Продан звернулася до міліції з приводу того, що невстановлені особи створили штучні перешкоди діяльності народних депутатів шляхом надання їм неправдивої інформації під час розгляду на засіданні Верховної Ради законопроекту № 2054а.

Того ж дня було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 351 (Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, нагадали в МВС.

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Згідно з інформацією заявника, невстановлені особи створили перешкоди в діяльності нардепів шляхом надання їм завідомо неправдивої інформації під час розгляду проекту закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків», що й було вказано в листі з викликом на допит народних депутатів, зазначається в повідомленні.

У рамках розслідування в якості свідків були допитані кілька народних депутатів, у тому числі – і сам ініціатор внесення поправок до законопроекту Ігор Бриченко. Крім того, були допитані працівники Секретаріату Верховної Ради України, підкреслили в МВС.

Також було проведено низку експертиз, серед яких – судово-почеркознавча експертиза. Її результат підтвердив, що підпис від імені Бриченка в оригіналі листа виконаний ним власноручно, йдеться в повідомленні.

«На підставі отриманих даних слідчим було прийняте рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку зі встановленням відсутності подій кримінальних правопорушень», - підкреслили в МВС.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 24 жовтня ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо обліку та реєстрації платників податків. Даний документ, зокрема, передбачає, що особи, які мають посвідку на проживання в іншій країні, не є резидентами України.

Таким чином, лідер "УДАРу" Віталій Кличко фактично позбавляється права брати участь у президентській кампанії 2015 року, оскільки у переліку вимог до кандидата у Президенти є пункт про проживання в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років.

У день ухвалення цього закону опозиція заблокувала трибуну ВР через цю поправку. Пізніше народний депутат від “Батьківщини” Ігор Бриченко заявив, що не має стосунку до поправки до Податкового кодексу, через яку у Верховній Раді виникло протистояння.

За заявою народного депутата від «УДАРу» Оксани Продан було відкрито кримінальне провадження. Однак 7 листопада Головне слідче управління столичної міліції закрило кримінальне це провадження на підставі на підставі відсутності факту кримінального правопорушення

Сьогодні, 8 листопада, Президент України Віктор Янукович підписав цей закон про зміни до Податкового кодексу.