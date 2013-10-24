Доній відкликав свій голос за поправки до Податкового кодексу

Про це він повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook.

«Написав заяву на ім'я Голови Апарату ВР В.Зайчука, і відкликав свій голос за законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України", який виявився нашпигованим поправками, які теоретично можуть бути використані під час президентської кампанії проти Віталія Кличка. Автор поправок "батьківщиновець" Бриченко публічно відмовився від них. Всі наші опозиційні депутати не помітили цих небезпечних правок під час розгляду у комітеті», - прокоментував Доній.

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У офіційній заяві він вимагає провести службове розслідування та звернутися до Генеральної прокуратури України.

«Маю також прохання до колег з опозиційного табору: наступні рази потрібно влаштовувати перевірку тексту до розгляду у ВР, а не після», - зазначив Доній.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні опозиція в залі Верховної Ради протестувала проти поправки, яка передбачає, що особи, які мають посвідку на проживання в іншій країні, вважаються такими, що не проживають в Україні.

На думку представників опозиції, внесені зміни дозволять відмовити лідеру «УДАРу» Віталію Кличку в реєстрації його кандидатом у Президенти України.

Депутати від опозиції після прийняття закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків блокували трибуну.