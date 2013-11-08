Посол Литви: не забувайте, що не ЄС вступає в Україну, а Україна - в ЄС

Про це він сказав в ефірі Шустер Live, пише Українська правда.

"Європейський союз - це 28 країн і десь близько 500 млн. людей. І Україні не вдалося переконати всі 500 млн. людей і всі 28 країн на рахунок вибіркового правосуддя. Приклад Юлії Тимошенко сприймається виключно як приклад вибіркового правосуддя. І час тут вирішальне значення має", - заявив Вайтекунас.

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"18 листопада збирається Рада Європи, а 28 відбувається саміт у Вільнюсі, під час якого буде чи не буде підписана асоціація України з ЄС", - підкреслив він.

"Я дуже сподіваюся, що буде підписана. Але я скажу дуже просто: не забувайте, що не Європейський союз вступає в Україну, а Україна вступає в Європейський союз", - додав посол.

Як очікується, підписання Угоди про асоціацію з ЄС має відбутися під час саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі наприкінці листопада.