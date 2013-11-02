Адміністрація Президента не розглядає варіантів перенесення угоди з ЄС на 2014 рік

В Адміністрації Президента України не розглядають можливості перенесення процедури підписання угоди з Євросоюзом на 2014 рік та розраховують встигнути з виконанням усіх зобов’язань до саміту у Вільнюсі в листопаді.

Про це сказала «Голосу Америки» радник Президента України з питань конституційно-правової модернізації Марина Ставнійчук.

За її словами Президент Віктор Янукович не має плану «Б» на випадок непідписання цього року Угоди про асоціацію з ЄС.

«Україна, власне, сьогодні працює, серйозно працює, динамічно працює над тими зобов’язаннями, які ми взяли з точки зору асоціації на Вільнюському саміті, і над виконанням тих завдань, які стоять перед нею», - заявила Ставнійчук.

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«Те, що парламент розглянув у першому читанні законопроект, який торкається питання незалежності, посилення незалежності суддівського корпусу, те, що презентований відповідний законопроект про прокуратуру і найближчим часом буде внесений до парламенту, те, що в парламент внесений відповідний законопроект, який стосується питань вдосконалення виборчого законодавства, і цілий ряд інших питань свідчать, що ми дуже динамічно і наполегливо працюємо над тими питаннями, які необхідно вирішити до Вільнюського саміту», - заявила радник Президента.

Ставнійчук вважає, що в України ще є час, щоб виконати свої зобов'язання.

«Таким чином, на сьогоднішній день стоїть завдання виключно плану «А» – все-таки відпрацювати ті позиції, які пов’язані з європейською асоціацією», - зазначила Ставнійчук.

Як очікується, підписання Угоди про асоціацію з ЄС має відбутися під час саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі наприкінці листопада.

30 жовтня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Євросоюз може перенести підписання угоди з Україною на 2014 рік, якщо українська влада не встигне виконати всі необхідні умови до саміту "Східного партнерства".