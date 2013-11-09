Рибак затвердив склад робочої групи для підготовки закону про лікування Тимошенко

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак підписав Розпорядження "Про персональний склад Тимчасової робочої групи з підготовки законопроекту щодо можливості лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі".

Відповідне повідомлення розміщено на Офіційному веб-порталі Верховної Ради.

На тему: У Раді розглянуть пропозиції про законопроект щодо Тимошенко 11 листопада

Документ підписано відповідно до рішення Верховної Ради України від 8 листопада 2013 року.

Очолив Тимчасову робочу групу народний депутат з фракції Партії регіонів Геннадій Васильєв. Заступником голови Тимчасової робочої групи затверджено народного депутата з фракції ВО «Свобода» Андрія Міщенка. До складу робочої групи увійшли: Віталій Журавський (фракція Партії регіонів), Володимир Олійник (фракція Партії регіонів), Володимир Мисик (фракція Партії регіонів), Дмитро Шпенов (фракція Партії регіонів), Інна Богословська (фракція Партії регіонів), Андрій Кожем’якін (фракція ВО «Батьківщина»), Геннадій Москаль (фракція ВО «Батьківщина»), Ірина Луценко (фракція ВО «Батьківщина»), Ірина Геращенко (фракція ПП «УДАР Віталія Кличка»), Сергій Гордієнко (фракція Комуністичної партії України), Ігор Єремеєв (позафракційний).