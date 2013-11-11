Регіоналів звинуватили у зриві роботи над "лікувальним" законом

Робоча група з підготовки законопроекту про лікування ув'язнених за кордоном так і не зібралася для роботи на вихідних



Про це заявив заступник начальника робочої групи, народний депутат («Свобода») Андрій Міщенко, повідомляє прес-служба політсили.

«До ухвалення історичного рішення про повернення України в лоно европейських націй залишилися лічені години, однак групу з підготовки законопроєкту про виїзд ув'язнених для лікування за кордон досі не зібрано. Очевидно, що Партія регіонів робить усе, щоби зірвати саміт у Вільнюсі», – заявив він.

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За словами депутата, представники опозиції запропонували зібрати робочу групу ще в суботу, 9 листопада, проте її члени так і не зібралися.

«Я не випускаю телефон з рук, чекаю дзвінка і готовий у будь-який момент прибути на засідання», – сказав «свободівець».

Він зазначив, що з 13 осіб у складі робочої групи з підготовки законопроекту щодо лікування ув'язнених за кордоном опозиційні депутати мають лише п'ять місць.

Крім того, нардеп висловив думку, що затягування роботи над законопроектом регіоналами свідчить про коливання президента Віктора Януковича.

«Затягування процесу свідчить про нестійкій позиції Януковича. За останні два тижні він вдруге відвідає Кремль. Зате жодного разу не був у Брюсселі», – сказав Міщенко.

Нагадаємо, 9 листопада голова Верховної Ради Володимир Рибак затвердив склад робочої групи з підготовки законопроекту про можливість лікування засуджених за кордоном.