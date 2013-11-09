У ПР не хочуть, щоб закон про лікування Тимошенко став формою втечі від відповідальності для злочинців

Абсолютно всі законопроекти опозиції про лікування засуджених за кордоном є юридично недосконалими і потребують доопрацювання. Таку думку в ефірі програми «Шустер LIVE» на телеканалі «Інтер» висловив народний депутат України, член парламентської фракції Партії Регіонів Володимир Олійник.

«Всі пропозиції опозиції, а це чотири законопроекти щодо вирішення питання Юлії Тимошенко, виявилися юридично недосконалими. І якщо ми дамо волю, суди будуть відпускати за гроші кого завгодно», - зазначив він.

«Ми запропонували, оскільки не можна прийняти за основу жоден законопроект: давайте направимо на доопрацювання, створимо робочу групу. І, знайшовши компроміс, можна зайти в сесійну залу і сказати: є політична воля, давайте проголосуємо», - додав Володимир Олійник.

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Однак, за його словами, закон про лікування засуджених за кордоном не повинен стати формулою для втечі від відповідальності за скоєння злочинів.

«Пет Кокс і Олександр Кваснєвський сказали: за основу візьміть проект Анжели Лабунською (законопроект. - Ред.) і шукайте там компроміс і доповнення. З вуст Юлії Тимошенко ми почули вказівку: ніякої дискусії, ніякого обговорення, приймати проект Анжели Лабунською за основу і в цілому. Це так, як говорили нам Олександр Кваснєвський і Пет Кокс? Ні. Тому вже в понеділок ми повинні починати працювати. Але не імітувати роботу, тому що у мене є чітке переконання: лідери опозиції не хочуть, щоб Юлія Тимошенко виходила (на свободу. - Ред.). Тому що вона прийде і, перш ніж вступити в конкуренцію з нами, розбереться з тими, хто не виконував її вказівки, і, звичайно, вони цього бояться», - резюмував народний депутат.