ГПУ проситиме суд обрати для Власенка запобіжний захід у вигляді застави

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам біля будівлі ГСУ Генпрокуратури повідомила прес-секретар генпрокурора Маргарита Велькова.

“В мережі Інтернет з'явилась інформація про те, що начебто Печерський суд має обрати сьогодні міру запобіжного заходу Власенку - ця інформація відповідає дійсності. Слідчий звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу підозрюваній особі у вигляді грошової застави, суму якої визначатиме безпосередньо суд”, - сказала Велькова, зауваживши, що, скоріш за все, відповідне рішення судом сьогодні буде прийнято.

Читайте також: ГПУ підозрює Власенка у неодноразовому побитті екс-дружини

Також Велькова зауважила, що доводи, які були викладені у заяві Окунської, - це всі факти нанесення їй побоїв та тілесних пошкоджень, які підтверджуються відповідними медичними висновками і експертизами.

“Також у кримінальному провадженні на сьогодні наявні покази свідків, які так чи інакше ставали вимушено, напевно, свідками подій, які відбувалися протягом тривалого періоду часу, тобто і у 2010, і у 2008, і у 2012 роках”, - зазначила Велькова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 листопада, лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк заявив про арешт Власенка Генпрокуратурою. Пізніше член фракції "Батьківщина" Андрій Кожем'якін уточнив, що захисник Тимошенко не заарештований, а перебуває на допиті у Головному слідчому управлінні Генпрокуратурі.

У свою чергу в ГПУ поінформували, що Власенко підозрюється у нанесенні умисних тілесних ушкоджень колишній дружині Наталії Окунській.

На початку року Генпрокуратура закрила одну з кримінальних справ стосовно Власенка, що була відкрита за заявою його колишньої дружини. Однак Окунська подала в прокуратуру кілька заяв.

Вищий адміністративний суд України 6 березня позбавив Власенка депутатського мандата на тій підставі, що він суміщав роботу в парламенті з адвокатською діяльністю. Сам Власенко стверджує , що є захисником Тимошенко на громадських засадах.