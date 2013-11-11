Яценюк "передумав": Власенка не арештовували, СМС про затримання отримав Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк з посиланням на надану голові Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрію Кожем’якіну інформацію.

За словами Яценюка, Кожем'якін розмовляв із заступником генерального прокурора Анатолієм Пришком, який повідомив, що стосовно Власенка “здійснюються слідчі дії, але рішення процесуальне не приймалося”.

Яценюк повідомив, що зараз їде у Генеральну прокуратуру. Він уточнив, що Власенко надіслав СМС-повідомлення про своє затримання народному депутату Олександру Турчинову, а той вже зателефонував Яценюку.

Нагадаємо, раніше сьогодні Яценюк заявив, що отримав СМС-повідомлення від Сергія Власенка, в якому той заявив про свій арешт в Генпрокуратурі.

Кореспонденту УНІАН не вдалося зв’язатися телефоном з Власенком – телефон вимкнено. Водночас, як повідомили нашому кореспонденту у Харкові прихильники Юлії Тимошенко, що чергують біля лікарні «Укрзалізниці», сьогодні Власенко не відвідував екс-прем’єра. Натомість вони повідомили, що зараз у Тимошенко перебуває її донька Євгенія.