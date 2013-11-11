ГПУ підозрює Власенка у неодноразовому побитті екс-дружини
16:40, 11 листопада 2013Політика
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Захиснику екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Сергію Власенку вручено повідомлення про підозру у неодноразовому застосуванні фізичних насильницьких дій до колишньої дружини Наталії Окунської.
ГПУ вручила Власенку повідомлення про підозру у побитті Окунської
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.
“Сергію Власенку вручено повідомлення про підозру у неодноразовому скоєнні насильницьких дій фізичного характеру по відношенню до його колишньої дружини Окунської”, - сказали у Генпрокуратурі, зауваживши, що наразі тривають слідчі дії.
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Водночас з приводу начебто обрання Власенку запобіжного заходу в прес-службі ГПУ про це невідомо.
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