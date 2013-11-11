Опозиція спеціально подає нікчемні законопроекти щодо Тимошенко - регіонал

"Склалося стійке враження, що опозиція навмисно подає нікчемні законопроекти для того, щоб ми їх не прийняли", - сказав він в ефірі 5 каналу, повідомляє Українська правда.

"От сьогодні засідання… 40 хвилин проводимо засідання, з папки витягують цей законопроект (зі словами) "а у нас є пропозиція". А що ви 40 хвилин вели розмови? Не хочуть і подають такі законопроекти, які прийняти неможливо", - додав депутат.

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Щодо результатів роботи спецкомісії Ради, яка займається розробкою законопроекту про лікування ув'язнених закордоном, Олійник сказав "домовилися про те, що завтра будемо рухатися, щоб знайти консенсус".

"З 19 позицій, які ми проговорили, які мають бути відображені в законі, поки по 6 знайшли спільні підходи. Далі будемо працювати", - додав він.

Як відомо, 11 листопада відбулося засідання робочої групи, яка займається розробкою законопроекту про лікування ув'язнених закордоном. На ньому ухвалили рішення розробити єдиний законопроект на основі 5-ти раніше запропонованих.