Опозиція запропонувала нову версію законопроекту по Тимошенко

Народний депутат Андрій Кожем'якін (фракція “Батьківщина”) запропонував на засіданні парламентської робочої групи нову версію законопроекту щодо лікування ув'язнених за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні групи.

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 84 Кримінального кодексу України.

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Передбачено, що особа, засуджена до позбавлення волі, має право на лікування за кордоном за умови, що вона впродовж не менш як 365 днів безперервно перебувала на стаціонарному лікуванні в установі охорони здоров'я за межами пенітенціарних закладів і таке лікування не призвело до повного одуження такої особи.

Рішення про лікування за кордоном приймає суд за заявою засудженої особи або її захисника, або близького родича чи уповноваженого представника пенітенціарної установи.

Відповідно до законопроекту, рішення має бути ухвалене впродовж 5 днів з моменту надходження такої заяви. До заяви про лікування за кордоном додається лист медичної установи іноземної держави про згоду прийняти таку особу на лікування.