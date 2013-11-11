У ПР розповіли, на яких умовах відпустять Тимошенко до Німеччини

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Необхідно визначитися з концептуальними принципами, на яких має бути побудований законопроект про лікування ув'язнених за кордоном, адже представлені на даний момент законопроекти таким принципам не відповідають
Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції ПР Віталій Журавський під час засідання робочої групи з питань підготовки законопроекту про лікування ув'язнених за кордоном у понеділок, 11 листопада, повідомили УНІАН у прес -службі партії.
«Наша позиція полягає в цьому: визначатися з концептуальними принципами, на яких має бути побудований законопроект, тому що всі представлені законопроекти цим принципам не відповідають. Тоді як саме на концептуальному підході і базуються наші пропозиції», - зазначив політик.
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Він перерахував внесені пропозиції: «Перше: суд повинен мати оцінку комісії українських експертів-медиків про наявність важкого захворювання засудженого, яке неможливо вилікувати в Україні. Це відповідає духу і букві ст. 84 КК. Перелік цих важких захворювань є в загальному наказі Департаменту відбування покарань та МОЗ вiд 2000 року .. Друге: іноземна клініка з визнаним медичним статусом, наприклад, на зразок німецької «Шаріте», повинна підтвердити наявність захворювання, яке неможливо вилікувати в Україні. І ця іноземна медична установа повинна взяти на себе зобов'язання лікувати засуджену людину. Третє: Україна повинна мати угоду про правову допомогу з тією країною, куди має поїхати хвора людина. Четверте: суд визначає термін, на який виїде хвора людина за кордон. І для цього потрібно підготувати два звернення. Перше - в пенітенціарну службу про те, скільки людей сьогодні перебувають в місцях позбавлення волі і мають важкі захворювання. Адже варто враховувати, що закон треба приймати не під одну людину. І наступне - підготувати звернення до МОЗ - в міністерстві повинні сказати, які оптимальні строки для лікування важких захворювань».
«Також ув’язнений у суді повинен дати зобов'язання, що після відстрочки ув’язнення, так званих канікул, він повертається додому для продовження відбування покарання. Наступне - перед тим, як відбути на лікування, засуджений чоловік або третя сторона повинна відшкодувати завдані збитки», - додав Віталій Журавський.
Крім того, на його думку, дія цього закону не повинна поширюватися на тих, хто скоїв тяжкі або особливо тяжкі злочини.
«І щодо концептуальних моментів нового законопроекту - ми повинні передбачити, що робити з людиною, яка: не почала лікування; почала, але ухиляється від лікування; пройшла лікування, але не повертається додому після лікування», - резюмував парламентарій.