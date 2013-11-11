У ПР розповіли, на яких умовах відпустять Тимошенко до Німеччини

Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції ПР Віталій Журавський під час засідання робочої групи з питань підготовки законопроекту про лікування ув'язнених за кордоном у понеділок, 11 листопада, повідомили УНІАН у прес -службі партії.

«Наша позиція полягає в цьому: визначатися з концептуальними принципами, на яких має бути побудований законопроект, тому що всі представлені законопроекти цим принципам не відповідають. Тоді як саме на концептуальному підході і базуються наші пропозиції», - зазначив політик.

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Він перерахував внесені пропозиції: «Перше: суд повинен мати оцінку комісії українських експертів-медиків про наявність важкого захворювання засудженого, яке неможливо вилікувати в Україні. Це відповідає духу і букві ст. 84 КК. Перелік цих важких захворювань є в загальному наказі Департаменту відбування покарань та МОЗ вiд 2000 року .. Друге: іноземна клініка з визнаним медичним статусом, наприклад, на зразок німецької «Шаріте», повинна підтвердити наявність захворювання, яке неможливо вилікувати в Україні. І ця іноземна медична установа повинна взяти на себе зобов'язання лікувати засуджену людину. Третє: Україна повинна мати угоду про правову допомогу з тією країною, куди має поїхати хвора людина. Четверте: суд визначає термін, на який виїде хвора людина за кордон. І для цього потрібно підготувати два звернення. Перше - в пенітенціарну службу про те, скільки людей сьогодні перебувають в місцях позбавлення волі і мають важкі захворювання. Адже варто враховувати, що закон треба приймати не під одну людину. І наступне - підготувати звернення до МОЗ - в міністерстві повинні сказати, які оптимальні строки для лікування важких захворювань».

«Також ув’язнений у суді повинен дати зобов'язання, що після відстрочки ув’язнення, так званих канікул, він повертається додому для продовження відбування покарання. Наступне - перед тим, як відбути на лікування, засуджений чоловік або третя сторона повинна відшкодувати завдані збитки», - додав Віталій Журавський.

Крім того, на його думку, дія цього закону не повинна поширюватися на тих, хто скоїв тяжкі або особливо тяжкі злочини.

«І щодо концептуальних моментів нового законопроекту - ми повинні передбачити, що робити з людиною, яка: не почала лікування; почала, але ухиляється від лікування; пройшла лікування, але не повертається додому після лікування», - резюмував парламентарій.