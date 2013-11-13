Призупинення закупівель у «Газпрому» не вплине на транзит - Ставицький

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Абсолютно ніяк не позначиться. Ми абсолютно комфортно почуваємося...», - сказав Ставицький.

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Як повідомляв УНІАН, за словами Ставицького, НАК «Нафтогаз України» в першій декаді листопада не здійснював закупівлю газу у російського «Газпрому».

«У нас повне сховище газу, тому немає зараз потреби збільшувати обсяги закупівлі в Росії», - сказав Ставицький.

При цьому він не підтвердив інформацію про те, що закупівлі газу повністю припинено.

Нагадаємо, 11 листопада заступник директора Федерального державного унітарного підприємства «Центральне диспетчерське управління паливно-енергетичного комплексу» Микола Орлов повідомив, що Україна з 9 листопада припинила закупівлю природного газу у російського енергетичного монополіста компанії «Газпром».

За його словами, припинення закупівель відбулося з 9 листопада, при тому, що на початку місяця Україна купувала газ на рівні 9-10 млн. куб. м на добу, що більш ніж в десять разів менше середньодобових обсягів поставок.

Орлов зазначив, що у них є інформація про поставки до конкретної країни, і немає уточнення, яка саме компанія припинила закупівлю російського газу.

13 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості Ставицький заявив, що «Нафтогаз» до кінця поточного року може не здійснювати закупівлі газу у «Газпрому», оскільки на сьогоднішній день потреби в газі істотно скоротилися, зокрема через теплу погоду.