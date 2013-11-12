ЗМІ: Нафтогаз не планує закупівель у Газпрому до кінця року

З п'ятниці НАК "Нафтогаз України" припинила відбирати газ монополії. Жодна зі сторін офіційно не коментує ситуацію, але, за даними джерел "Комерсанта", "Нафтогаз" не планує купувати паливо у "Газпрому" аж до кінця року, використовуючи запаси із підземних сховищ. Єдиним постачальником російського газу в країну залишиться Ostchem Дмитра Фірташа. Втім, сильні холоди можуть змінити ситуацію.

Україна з 8 листопада перестала відбирати російський газ - це випливає з даних російського держпідприємства "Центральне диспетчерське управління ПЕК" (ЦДУ ПЕК). Минулого тижня віце-прем'єр Юрій Бойко попереджав, що НАК "Нафтогаз України" має намір звести до мінімуму закупівлю газу у "Газпрому" у відповідь на "формальний підхід" російської монополії до проблеми боргів Києва за постачання палива. При цьому Україна продовжує імпортувати газ з Польщі та Угорщини. У жовтні, за даними ЦДУ ПЕК, в Україну надійшло 3,2 млрд кубометрів газу з Росії. "Нафтогаз" і "Газпром" не коментують ситуацію, але в обох компаніях "Комерсант" неофіційно підтвердили призупинення поставок. На цьому тлі акції "Газпрому" очолили падіння на російському фондовому ринку, вони подешевшали до закриття торгів на Московській біржі на 1,9 % при зниженні індексу ММВБ на 0,4%.

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"Україна не потребує додаткових обсягів палива. Зараз стоїть досить тепла погода, і накопиченого в підземних сховищах (ПСГ) газу достатньо для роботи комунального комплексу", - розповіло "Комерсанту" джерело в "Укртрансгазі". За його словами, у "Нафтогазу" немає грошей, і компанія не хоче заводити нових боргів. Вона вже винна "Газпрому" близько $800 млн за постачання газу в серпні і поки погашає борг темпами, порівнянними з нарахуванням відсотків за прострочення (6% річних). Крім того, за словами представника "Газпрому" Сергія Купріянова, "Нафтогаз" винен $1,35 млрд за постачання газу в жовтні.

Джерело в "Укртрансгазі" запевняє, що "Нафтогаз" цього року взагалі більше не планує закуповувати російський газ, рішення може бути переглянуте тільки в разі сильних холодів - "технічно це не складає проблем", пояснює співрозмовник "Комерсанта". Але у "Нафтогазі" розраховують, що купувати газ продовжить компанія Ostchem давнього партнера "Газпрому" українського бізнесмена Дмитра Фірташа, якій потрібно закачати в ПСГ ще близько 2 млрд кубометрів. Протягом жовтня Ostchem закачала близько 4 млрд кубометрів, тоді як "Нафтогаз", навпаки, підняв 2,1 млрд кубометрів, і на кінець місяця в ПСГ України було 19,3 млрд кубометрів. У Ostchem закупівлі російського газу не коментують.