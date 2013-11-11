Нафтогаз відмовився коментувати інформацію щодо припинення закупівель у Газпрому

У НАК "Нафтогаз України" відмовилися надати будь-які дані про те, що компанія припинила закуповувати газ у Росії, повідомляє ІТАР-ТАРС.

"Ми не коментуємо ситуацію", - сказали кор. ІТАР-ТАРС сьогодні у прес-службі НАК. На уточнююче питання про те, чи відповідає передана ЗМІ інформація дійсності, в компанії зазначили: "Ми не спростовуємо її, але і не підтверджуємо". Від будь-яких пояснень у прес-службі відмовилися.

На тему: Нафтогаз розрахувався з Газпромом за жовтень

Раніше ряд ЗМІ повідомили про припинення закупівель газу НАК "Нафтогаз України" у російського партнера компанії "Газпром".

Нагадаємо, як раніше повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" розрахувався з "Газпромом" за постачання природного газу в жовтні.