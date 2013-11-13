Євродепутат називає події у ВР "театром" і "політичною дурістю"

Про це Ребекка Хармс сказала в інтерв'ю “Німецькій хвилі”, коментуючи те, що український парламент на сьогоднішньому позачерговому засіданні не зміг ухвалити жоден із трьох євроінтеграційних законопроектів, які стосувалися можливості лікування засуджених за кордоном, реформи прокуратури і виборчого законодавства.

“Я дуже розчарована рішенням українського парламенту не голосувати за закон, який уможливив би краще лікування Юлії Тимошенко. Я вважаю відсування вирішення цього питання справжньою політичною дурістю і провокацією на адресу Європейського Союзу”,- сказала Хармс.

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Вона бачить дедалі менше можливостей для того, аби за цих умов Угода про асоціацію з ЄС, яка принесла би для більшості громадян України великі переваги, вступила у дію.

Хармс висловила сподівання, що сьогодні ввечері під час Конференції президентів у Європарламенті відбудеться чергове обговорення ситуації в Україні за участю Пета Кокса та Александра Кваснєвського, які очолюють моніторингову місію Європарламенту в Україні, і вони пояснять, у чому, на їхню думку, полягають приховані причини цього театру, котрий сьогодні відбувся у Києві.

Окрім того, вона очікує, що Кокс і Кваснєвський також нададуть відомості про інші події останніх днів, які її теж дуже непокоять. “Адже, як стало відомо, пана Власенка викликали на допит до Генеральної прокуратури і йому нині заборонено залишати країну”, - зазначила Хармс.

Відповідаючи на запитання, чого вона очікує від саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі за нинішньої ситуації, Хармс зауважила, що поки не відомі оцінки актуальних подій Коксом і Кваснєвським, вона не може нічого про це сказати. “Але важливим є те, що ці події насправді дуже провокують Європейський Союз. І що у боротьбі за європейські цінності та основні права, а також за дієве верховенство права ми не маємо права йти на компроміси”, - підкреслила вона.