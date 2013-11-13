Підписавши асоціацію, Україна за 10-15 років може стати членом ЄС - євродепутат

Водночас він припустив, що в разі, коли Україна не виконає всіх критеріїв, то втратить час, принаймні, до 2016 року.

"Угода пройшла переговорний процес, парафована, перекладена і перевірена з юридичної точки зору. Вона абсолютно готова до підписання. Що потребуємо - так це політичної згоди Ради (Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яка має засідати 18 листопада - УНІАН)", - сказав польський євродепутат. "Це залежить від того, як буде вирішено "справу Тимошенко" і чи підпишуть, чи не підпишуть угоду члени ЄС", - зауважив він.

Читайте також: Кваснєвський встановив Раді новий дедлайн на 19 листопада

У разі не підписання угоди наприкінці листопада у Вільнюсі, припустив Коваль, процес чекання на нову нагоду підписати Угоду про асоціацію "триватиме, принаймні, два з половиною роки."

Проте, в разі підписання угоди, "українці матимуть нагоду почуватися (в ЄС - УНІАН) як удома, хоча вони не будуть членами ЄС. За 10-15 років було б природно говорити про вступ України", - сказав польський євродепутат.

Він зауважив, що «ми маємо надіслати чіткий сигнал людям в країнах "Східного партнерства" також, що окрім угод про асоціацію, їх чекає безвізовий режим».

Відповідаючи на запитання про відносини України з Росією в разі підписання Угоди про асоціацію, Коваль сказав, що угода мало що змінить в них. «Вона відкриє нові канали торгівлі для росіян, які мають свої бізнеси (в Україні -- УНІАН), дозволивши їм почуватися комфортно у спільному домі, яким є ЄС. Стільки поєднує (Україну та Росію -- УНІАН), що ніхто не зможе перерізати ці зв'язки», - сказав Коваль.