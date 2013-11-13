Якщо асоціацію не підпишуть у листопаді, її відкладуть надовго - прем'єр Литви

Про це глава литовського уряду заявив після засідання кабінету у Вільнюсі, повідомляє балтійська агенція новин BNS.

"Якщо Угоду про асоціацію не буде підписано - вона буде відкладена на дуже довгий час", - сказав глава литовського уряду. Водночас він висловив сподівання, що український парламент все ж ухвалить рішення щодо "справи Тимошенко", яке б влаштувало ЄС.

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"Я вважаю, ми не повинні втрачати надії, оскільки все ще маємо достатньо часу до 28 листопада. Можливо, український парламент ухвалить рішення, і я бажаю парламентові мати рішучість і взяти до уваги права людини, які не повинні порушуватись", - сказав Буткевічус.

"І я маю надію, що результат буде на саміті "Східного партнерства", і ми підпишемо Угоду", - сказав прем’єр Литви.

Нагадаємо, сьогодні увечері глави місії Європарламенту Пет Кокс та Олександр Квасневський мають доповідати конференції президентів Європарламенту у Брюсселі результати їхньої місії до України. Український парламент сьогодні не спромігся ухвалити низку законів, як того вимагав ЄС як передумову для підписання Угоди про асоціацію на саміті у Вільнюсі 28-29 листопада.