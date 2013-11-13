Квасневський: Шанси підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС - 50 на 50

Як передає кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Квасневський сказав на прес-конференції.

Він зазначив, що «політично ми розуміємо наскільки це все складно, але я б зараз оцінив шанси на підписання угоди як 50 на 50». «Ми пропонували більш легкі вирішення, але Президент (Віктор Янукович – УНІАН) вирішив йти іншим шляхом», - сказав Кваснєвський, маючи на увазі не помилування екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Президентом, а ухвалення парламентом закону про лікування засуджених за кордоном.

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За його словами, «добра воля потрібна зараз з обох сторін».

У свою чергу Пет Кокс нагадав, що наступного тижня місія Європарламенту прибуде в Україну у двадцять сьомий раз. “Наша 27 місія відбудеться наступного тижня і ми проведемо стільки часу в Україні, скільки буде потрібно. Наше терпіння було сильно перевірене, але наша добра воля залишається незламною”, - наголосив Кокс.

Президент Європарламенту Мартін Шульц зі свого боку додав, що не знає, що буде з місією Кокса-Кваснєвського після Вільнюського саміту.

В інтерв`ю журналістам після прес-конференції Кваснєвський підкреслив, що найкращий час для підписання угоди – саміт у Вільнюсі, оскільки потім до угоди можна буде повернутися лише через два роки. “Будуть вибори до Європейського парламенту у 2014 році, потім вибори нового складу європейської комісії, а потім вибори Президента 2015 року у самій Україні”, - сказав Кваснєвський, відповідаючи на запитання польських журналістів.

На прес-конференції також було розповсюджено заяву місії, в якій зокрема йдеться: “Час збігає для виконання всіх вимог, потрібних для підписання угоди про асоціацію 29 листопада 2013 року”.

Кваснєвський додав пізніше, що наступного тижня ключовими датами для ухвалення рішення є вівторок, середа і четвер. «Це вже буде остання сесія перед Вільнюсом, тому час приймати рішення”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глави місії Європарламенту Кокс та Квасневський доповідала конференції президентів Європарламенту у Брюсселі результати їхньої місії в України. Після чого було ухвалено рішення про продовження роботи місії Кокса-Квасневського до вільнюського саміту.

Верховна Рада сьогодні, 13 листопада, не змогла ухвалити низку законів, як того вимагав ЄС як передумову для підписання Угоди про асоціацію на саміті у Вільнюсі 28-29 листопада.