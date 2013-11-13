Верховна Рада завершила роботу, не розглянувши жодного питання

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні не було розглянуто жодного питання, відбулись лише виступи народних депутатів.

Зокрема, виступив голова тимчасової робочої групи з підготовки законопроекту щодо можливості лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі, Геннадій Васильєв.

Він зазначив, що робоча група не змогла запропонувати жодного законопроекту, та звинуватив представників опозиції у неконструктивній роботі.

У відповідь лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що саме Партія регіонів блокує ухвалення необхідних рішень для підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

На тему: Першим питанням ВР розгляне законопроект про лікування засуджених за кордоном

Рибак, закриваючи засідання, висловив жаль, що законопроект щодо лікування за кордоном засуджених не підготовлено.

Він підкреслив, що ВР не може розглядати проект закону про прокуратуру і проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення законодавства з питань проведення виборів, оскільки ще не завершився термін подання поправок до них для розгляду у другому читанні. Він нагадав, що цей термін спливає о 18.00 п’ятниці, 15 листопада.

Рибак наголосив, що в ситуації, коли два законопроекти не можуть розглядатися, а один не підготовлений до розгляду, він закриває позачергове засідання парламенту.