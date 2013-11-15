У США розкритикували РФ за тиск на країни, які хочуть бути ближче до ЄС

Американські політики критикують Росію за тиск на країни, які прагнуть мати міцніші зв’язки з Європейським Союзом.

Як повідомляє радіо «Свобода», на слуханнях у Сенаті США голова підкомітету з європейських питань Комітету з міжнародних відносин Кріс Мерфі заявив: «Україна, Молдова, Вірменія, Азербайджан, Грузія і Білорусь мають бути вільними у виборі свого майбутнього. Наше послання має полягати в тому, що двері євроатлантичних структур є відкритим, і якщо ви готові дотриматися розумних умов, ми вас підтримаємо».

Мерфі нагадав, що Росія тисне на своїх сусідів, забороняючи постачання товарів – вина з Молдови, шоколаду з України чи добрив із Білорусі.

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Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, говорячи про Україну, вказала, що Київ уже вніс майже 20 змін до законодавства для гармонізації його відповідно до стандартів Євросоюзу. Але, додала вона, Україна має зробити більше, якщо хоче почути «так» на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.

«Україна, як і раніше, потребує трьох важливих кроків, щоб виконати умови ЄС для підписання у Вільнюсі. Йдеться про реформу правосуддя і виборчого законодавства, а також заходи щодо звільнення колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко для лікування», – відзначила Нуланд.

Євросоюз вирішує, чи підписувати Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з Україною на саміті у Вільнюсі 28-29 листопада, а також - чи парафувати аналогічні угоди з Молдовою та Грузією.