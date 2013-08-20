Посол США: Україна має дуже гарні шанси на підписання Угоди з ЄС

Про це в інтерв’ю Радіо «Свобода» заявив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.

«Я говорю це, базуючись на тому, що я чув від української влади і європейської сторони. Всі хочуть зробити цю роботу. Але є також важливі рішення, які українська влада має ухвалити. Ми дуже сподіваємося, що Президент Янукович і його радники зможуть працювати з Коксом і Квасневським (Моніторингова місія Європарламенту в судових процесах над екс-прем’єром Юлією Тимошенко й іншими колишніми чиновниками України) й іншими представниками європейської спільноти задля руху вперед. Ми віримо, що Європа тримає відкритими двері для України, і сподіваємося, що українська влада увійде в ці двері», – сказав Пайєтт.

Щодо кроків, які українська влада має зробити для підвищення шансів на підписання угоди, то, за словами Пайєтта, найважливіше – «це взяти до уваги стурбованість, які висловлювала Європа і багато інших країн щодо проблем із вибірковим правосуддям».

«Я був вражений, спілкуючись з людьми в уряді і за його межами після приїзду до Києва, з якою серйозністю українська влада підходить до укладення Угоди про асоціацію у листопаді, зосереджуючись на різних кроках для того, щоб задовольнити стандарти Європи. Один із цих стандартів, це, звичайно, питання вибіркового правосуддя», – заявив посол.

«Ми дуже підтримуємо Місію Кокса-Кваснєвського, дуже сподіваємося, що українська влада і її європейські співрозмовники зможуть знайти формулу, щоб задовольнити вимоги європейської спільноти, включно з тим, щоб припинити практику вибіркового правосуддя. Це означає питання пані Тимошенко... Українська влада, працюючи з Коксом та Кваснєвським і європейськими урядами, має знайти цей шлях і не моя справа тут визначати, яким він має бути, але це дуже важливо. Цим стурбована не тільки Європа, не тільки Європейський суд з прав людини, який у травні вирішив, що арешт Тимошенко незаконний, цим також стурбований уряд США. Ми не раз висловлювали свою оцінку з цього приводу», – додав Пайєтт.

Водночас він наголосив, що «для США тут йдеться не про персоналії, а про принципи». «Йдеться про питання, як колишній високопосадовець притягається до кримінальної відповідальності, або ж щодо нього застосовується вибіркове правосуддя, за рішення, ухвалені під час перебування на посаді. Це є принцип, який стосується всіх, незалежно від політичних партій. Він дуже важливий для США, оскільки він відсилає нас до питання української демократії, він є основою нашого стратегічного партнерства», – заявив дипломат.

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Україна розраховує підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом на саміті Східного партнерства у Вільнюсі в листопаді цього року. Але для цього Київ має виконати низку умов, які ставить ЄС. Каменем спотикання у підписанні цієї угоди називають справу ув’язненої екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.