Сьогодні ЦВК має знищити відеозаписи з виборів 2012 року

Сьогодні, 15 листопада, ЦВК, згідно з чинним законодавством, здійснить знищення матеріалів відеоспостереження, створених під час чергових виборів народних депутатів 2012 року.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, 13 листопада виповнився рік відтоді, як Центральна виборча комісія офіційно оприлюднила результати чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року. На відміну від усіх попередніх, ці вибори проводилися з використанням системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення для спостереження за організацією проведення голосування та підрахунку голосів на звичайних виборчих дільницях у день голосування згідно із Законом України "Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року". Відповідно до частини третьої статті 6 згаданого закону, інформація, створена з використанням системи відеоспостереження, зберігається Центральною виборчою комісією протягом одного року з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України, після чого підлягає знищенню.

Таким чином, йдеться в повідомленні, з 14 листопада ЦВК позбавлена законних підстав для забезпечення подальшого зберігання вказаної інформації. Продовження такого зберігання стало б порушенням закону, зазначають у ЦВК. Виходячи з цього, на виконання відповідного припису Закону України "Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року", ЦВК 8 листопада 2013 року прийняла постанову № 316 "Про знищення інформації, створеної з використанням системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення на виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року". Ця постанова була підтримана усіма членами Комісії одноголосно.

У ЦВК водночас зазначають, що подальше зберігання матеріалів відеоспостереження унеможливлюється й іншими обставинами. Так, зберігання зазначених матеріалів забезпечується не самою Центральною виборчою комісією, а ПрАТ "Сітронікс інформаційні технології Україна" на підставі відповідного договору, укладеного влітку 2012 року. Договірні зобов’язання цього товариства перед Комісією щодо зберігання інформації, створеної з використанням системи відеоспостереження, завершуються 15 листопада 2013 року.

Продовження дії відповідного договору також не є можливим, оскільки бюджетні призначення для фінансування подальшого зберігання відеоінформації Законом України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" Комісії не встановлено. Відтак, подальше фінансування відповідних послуг могло б у майбутньому трактуватися контролюючими органами як нецільове використання бюджетних коштів.

Поділяючи позицію щодо доцільності продовження терміну подальшого зберігання матеріалів відеоспостереження, ЦВК неодноразово наголошувала на цьому протягом року, що минув. Про це члени Комісії систематично інформували громадськість, беручи участь у засіданнях профільних комітетів Верховної Ради України, різноманітних круглих столах та спілкуючись з представниками засобів масової інформації.

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Але позитивне вирішення цього питання стало б можливим лише у разі вчасного внесення відповідних змін до чинного закону або прийняття нового законодавчого акту. При цьому, як відомо, ЦВК не є суб’єктом права законодавчої ініціативи. А відтак, не мала і не має можливості в установленому порядку ініціювати зміни законодавства, в тому числі і в частині продовження терміну подальшого зберігання матеріалів відеоспостереження.

ЦВК зазначає, що за рік, що минув після оприлюднення результатів чергових виборів народних депутатів України 2012 року, тільки у листопаді 2013 року у Верховній Раді України з цього приводу був зареєстрований законопроект, який передбачає продовження терміну зберігання інформації, створеної з використанням системи відеоспостереження, з одного до п’яти років. Центральна виборча комісія висловлює жаль з приводу того, що ця законодавча ініціатива, враховуючи час її оформлення, апріорі не могла вирішити питання продовження строку зберігання матеріалів відеоспостереження. Відтак, Комісія змушена констатувати, що юридичні підстави для подальшого зберігання відеоматеріалів на сьогоднішній день відсутні.

Одночасно ЦВК сподівається, що, у разі ухвалення нового закону щодо застосування системи відеоспостереження при проведенні майбутніх виборів, таким законом обов’язково буде передбачено і зберігання відповідних відеоматеріалів упродовж п’ятирічного строку зберігання виборчої документації.

«Комісія також висловлює вдячність усім політичним силам та окремим народним депутатам України за розуміння її позиції, небайдужість до проблеми продовження строку зберігання інформації, створеної з використанням системи відеоспостереження у 2012 році, та намагання вирішити це питання позитивно», - зазначається в повідомленні.

ЦВК також повідомляє, що станом на 14 листопада 2013 року до Центральної виборчої комісії надійшло 39 звернень з проханням надати інформацію, отриману з використанням системи відеоспостереження на дільницях під час чергових виборів. Серед них: 2 запити від політичних партій – суб’єктів виборчого процесу, 26 – від кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих у мажоритарних округах, 3 – від правоохоронних органів, 3 – від судів, 2 – від народних депутатів України, по 1 – від депутата місцевої ради, фізичної особи та голови ОВК одномандатного виборчого округу № 108 (Луганська область). Усі ці запити були розглянуті в установленому порядку.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада 2013 р. Народний депутат від ВО «Свобода» Андрій Іллєнко направив звернення до Міністерства внутрішніх справ України та Центральної виборчої комісії щодо збереження відеозаписів, зроблених на виборчих дільницях у 223-му окрузі під час виборів 28 жовтня 2012 року, з огляду на важливість цих записів для розслідування фактів фальсифікацій.

У своєму зверненні депутат зазначає, що 11 листопада 2012 року прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом підробки виборчих документів та їхнього використання, що вплинуло на результати голосування виборців у межах одномандатного виборчого округу № 223. Нині у цій кримінальній справі триває досудове слідство та вживаються відповідні заходи, спрямовані на встановлення об’єктивної істини та притягнення винних осіб до відповідальности.

“… зараз компетентні правоохоронні органи під час досудового слідства здійснюють збирання, дослідження та оцінку доказів із метою встановлення об’єктивної істини та розкриття злочину, а інформація, створена з використанням системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення на виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, що підлягає повному знищенню, є доказами, які можуть бути засобами для розкриття злочину й виявлення винних”, - наголошує народний депутат.