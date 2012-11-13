Результати виборів оприлюднені в офіційній пресі

10 листопада ЦВК оголосила результати виборів до ВР за партійними списками. Через 2 дні, 12 листопада, - підвела підсумки голосування українців за кандидатів в одномандатних виборчих округах.

Згідно із Законом України "Про вибори народних депутатів..." Центральна виборча комісія мусить не пізніше п’ятого дня після оголошення офіційних результатів виборів оприлюднити їх в офіційних ЗМІ: "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

Як повідомляв УНІАН, на виборах 28 жовтня українці обрали половину ВР (225 нардепів) за пропорційною системою, а половину - за мажоритарною. Проте через фальсифікації ЦВК відмовилась встановлювати підсумки виборів у 5-ти мажоритарних округах: №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).