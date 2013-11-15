Тимошенко не відмовлялася від побачення з опозиціонерами - начальник колонії

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові повідомив начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащиков.

“Ні, не заявляла (про відмову від зустрічі - УНІАН), але я ще раз хочу сказати, що той захід, який ми зараз не даємо провести, це робиться виключно для її здоров'я”, - сказав Колпащиков.

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Він наголосив, що адміністрація виправного закладу не робить жодних обмежень на зустрічі Тимошенко із захисниками, і вчора в екс-прем'єра були захисники Сергій Власенко та Євгенія Тимошенко.

Колпащиков підкреслив, що після одужання можливість проведення 4-годинної зустрічі буде надана. “Після одужання, звичайно, побачення буде надано”, - наголосив начальник колонії.

На запитання, чи буде надано побачення захиснику, якщо він прибуде сьогодні, Колпащиков відповів: “Ми будемо розглядати це питання”.

Начальник колонії та лікуючий лікар Тимошенко з української сторони Ірина Фурса не відповіли на питання журналістів, чи було в Тимошенко погіршення стану здоров’я з учорашнього дня, після того, як відбулась зустріч із захисниками

Начальник колонії, говорячи про депутатів від опозиції зазначив, що прохід до блоку лікарні, де утримується Тимошенко, можливий лише за наявності спеціального дозволу, і відбувається підміна понять. “Так, вони мають право доступу на будь-який об'єкт, однак внутрівідомчі акти, законодавчі акти говорять про те, що це спеціальний об'єкт, і доступ сюди може бути тільки за спеціальним дозволом”, - наголосив Колпащиков.