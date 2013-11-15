Яценюку та Луценкам не дозволили зустрітися з Тимошенко

Лідерів опозиції Арсенія Яценюка, Ірину та Юрія Луценків не пускають у лікарню до екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар Харківської обласної організації ВО “Батьківщина” Юлія Германова, яка в ці хвилини перебуває в лікарні.

За її словами, зараз на сходовій клітині на 9-му поверсі ЦКЛ Укрзалізниці перед входом до блоку Тимошенко перебувають Луценки, Яценюк та народний депутат Арсен Аваков.

Германова, посилаючись на слова опозиціонерів, сказала, що до них вийшла “жінка в білому халаті та сказала, що у Тимошенко ГРВІ і через це вона не рекомендує проводити цю зустріч”.

У ці хвилини поруч із прохідною до медзакладу зібралося близько 60 прихильників Тимошенко. Люди тримають національні прапори, символіку ВО “Батьківщина” та плакати із зображенням Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку ДПтС заявила, що відвідування Тимошенко у харківській лікарні обмежено у зв’язку з хворобою екс-прем’єра.

Згодом начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащиков заявив, що запланована на сьогодні зустріч Тимошенко з Арсенієм Яценюком, Юрієм та Іриною Луценко не відбудеться через захворювання ув'язненої.

«За станом здоров'я і за рекомендаціями лікаря дане побачення провести неможливо для її ж здоров'я”, - сказав Колпащиков.

Водночас донька Тимошенко назвала неправдою заяву ДПтС про застуду екс-прем’єр-міністра, через яку вона нібито не може зустрітися зі своїми політичними соратниками.

«Учора я була у мами цілий день і вийшла з харківської лікарні о 20.00. Жодної ознаки гострого респіраторного захворювання у мами на той час не було», - сказала Євгенія Тимошенко.