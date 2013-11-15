Відвідування Тимошенко обмежено у зв’язку з її хворобою - тюремники

Відвідування Юлії Тимошенко у Харківській лікарні обмежено у зв’язку з хворобою екс-прем’єра.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

«ДПтС України інформує, що 15 листопада 2013 року згідно з висновком лікарів Центральної клінічної лікарні №5 "Укрзалізниці" м. Харкова у зв’язку з тим, що засуджена Ю.В. Тимошенко хворіє на гостру респіраторну вірусну інфекцію та з метою попередження можливих ускладнень стану здоров’я, її відвідування на даний час обмежено до її одужання».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 листопада, о 12.00 Тимошенко мав намір відвідати екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Про це він заявив 14 листопада на прес-конференції у Дніпропетровську.

“У п'ятницю Юлія Тимошенко запросила мене та мою дружину на побачення, якого нам не давали”, - зазначив Луценко.

За його словами, у лікарні вони з дружиною проведуть відведені законом чотири години. Говоритимуть про політику, зокрема, про плани перетворення країни.

Також Луценко зазначив, що вони з дружиною мають намір підтримати Тимошенко морально.