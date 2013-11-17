ЄС більше не переноситиме дедлайн для Асоціації з Україною — Рибачук

Про це в ефірі 5 каналу заявив колишній голова Секретаріату президента України, громадський діяч Олег Рибачук, пишет Gazeta.ua.

"Остаточне рішення буде прийматись на Вільнюському саміті. Це не буде робитись 19 листопада", - зазначив Рибачук.

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Він додав, що спілкувався з європейськими дипломатами, які сказали, що ключові уряди країн-членів Європейського Союзу дали "карт бланш" для Вільнюського саміту.

"Така можливість в України буде не скоро. Тому коли я чую, що рішення про асоціацію треба перенести на весну, у мене виникає запитання: "Люди добрі, ви не переторгуйтесь, бо весни для вас, може, і не буде", - наголосив громадський діяч.

Рибачук також спрогнозував, що після Вільнюського саміту дедлайн для асоціації України більше не перенесеться.

"Я не впевнений, що ми зможемо пізніше підписати цю Угоду. Зараз є емоційна готовність — ідуть переговори, поступки. А потім може наступити "облом" і прозвучати знаменита англійська фраза: "Take your time!" ("Не поспішайте!")", - резюмував Рибачук.