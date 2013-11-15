Євродепутат вважає, що Угоду про асоціацію з Україною не підпишуть

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив на конференції у Центрі досліджень європейської політики у Брюсселі щодо наслідків вільнюського саміту "Східного партнерства".

"Гадаю, що рішення вже ухвалене Президентом Януковичем - не підписувати Угоду про асоціацію цього року. Можливо, ми повернемось до підписання у 2015 році. Із ситуацією, пов'язаною з російським газом..., можливо, було ухвалене Президентом Януковичем рішення підписати Угоду про асоціацію пізніше", - сказав Лісек.

Читайте також: Янукович: Україна не має грошей на модернізацію підприємств під стандарти ЄС

"За умов, коли західний світ не має відповіді на проблему газу, на мою думку, Президент Янукович ухвалив рішення відкласти весь процес", - додав євродепутат від правлячої у Польщі партії "Громадянська платформа".

В інтерв'ю УНІАН після конференції Лісек пояснив свій песимізм перебігом останніх подій. "Зустріч Януковича з Путіним, події у Верховній Раді - все це вказує на те, що немає волі до вирішення проблеми Юлії Тимошенко, а якщо немає волі у питанні Тимошенко, то, на мою думку, немає на сьогодні і волі до підписання Угоди про асоціацію з ЄС саме з боку України", - сказав він.

"Без України успіху у Вільнюсі не буде, бо з усіх учасників "Східного партнерства" Україна є не лише найбільшою, а й найважливішою країною. Україна є символом і сусідом Польщі та інших країн ЄС", - зазначив євродепутат.

"Буде нам дуже прикро. Весь час маємо якусь надію, яка в нас жевріє, що все ще може бути інакше, але зараз усе вказує на те, що нині не можемо бути оптимістами", - заявив Лісек.

Як відомо, Євросоюз вимагає від України ухвалення законів про прокуратуру та вибори, а також закону, який би дозволив Тимошенко виїхати на лікування за кордон.

Місія спостерігачів Європарламенту Пета Кокса та Александра Кваснєвського 18 листопада знову прибуває до України. Цього тижня Конференція президентів Європарламенту продовжила дію місії до саміту у Вільнюсі 28-29 листопада.