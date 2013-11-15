Герман вважатиме "особистою поразкою" зрив Асоціації з ЄС

Про це вона сказала у Львові 15 листопада, повідомляє ZAXID.NET.

«Зрив асоціації буде для мене особистою поразкою в цьому числі. Був би! Тому я вірю, що такого зриву не буде», - сказала вона.

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Відповідаючи на запитання, чи готова вона відтак піти з політики, якщо угоду не підпишуть, Герман сказала: «Країну свою не можна залишати, коли їй тяжко. Я до останнього свого подиху буду робити все, щоби переконувати українців, особливо на Сході України, у раціональності того вибору, про який ми з вами говоримо. В який я спосіб це буду робити – взагалі не має жодного значення. Не думаю, що життя починається і завершується в політиці. Я ніколи не дорожила своїм місцем у політиці, тим паче, що я туди не рвалася, мене життя саме туди штовхнуло».

Ганна Герман додала, що вважає себе непоганою журналісткою, і з допомогою цієї професії теж могла б висловлювати свою позицію.

На запитання, наскільки сам президент Віктор Янукович готовий до підписання угоди, Ганна Герман сказала: «Президент України ніколи публічно іншого напряму інтеграції не оголошував…"

"Безперечно, ми були би немудрою владою, якби не пробували балансувати і не пробувати розбудовувати взаємовигідні партнерські відносини з Росією. І ми будемо це робити, незважаючи ні на що», - резюмувала Герман.

Як відомо, Євросоюз вимагає від України ухвалення законів про прокуратуру та вибори, а також закону, який би дозволив Тимошенко виїхати на лікування за кордон.

Місія спостерігачів Європарламенту Пета Кокса та Александра Кваснєвського 18 листопада знову прибуває до України. Цього тижня Конференція президентів Європарламенту продовжила дію місії до саміту у Вільнюсі 28-29 листопада.