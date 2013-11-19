Перерва у роботі Верховної Ради триває, засідання досі не розпочалося
12:18, 19 листопада 2013Політика
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Ранкове пленарне засідання Верховної Ради досі не розпочалося.
У Верховній Раді триває перерва
Як передає кореспондент УНІАН, перерву у роботі ВР було оголошено на 30 хвилин, проте вона триває вже годину.
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Як повідомляв УНІАН, оголосити перерву попросили представники “Батьківщини” та “УДАРу” після того як депутати не ухвалили порядок денний роботи парламенту на поточний тиждень.
Голова ВР Володимир Рибак запросив керівників фракцій до свого кабінету для проведення консультацій.
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