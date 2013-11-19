Проекти щодо Тимошенко не розглядатимуть - Рибак
11:09, 19 листопада 2013Політика
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Верховна Рада перейшла до розгляду проектів у другому читанні
Рибак "закрив" питання Тимошенко
Оскільки депутати не проголосували за порядок денний, то вони не хочуть розглядати законопроекти стосовно лікування ув'язнених за кордоном, зокрема екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, вважає спікер парламенту Володимир Рибак.
“Опозиція не хоче розглядати питання по лікуванню Тимошенко”, - сказав Рибак і додав, що ВР переходить до розгляду питань у другому читанні.
Водночас спікер зазначив, що таким чином питання лікування засуджених “розглядати не будемо”.
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