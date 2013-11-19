Проекти щодо Тимошенко не розглядатимуть - Рибак

Оскільки депутати не проголосували за порядок денний, то вони не хочуть розглядати законопроекти стосовно лікування ув'язнених за кордоном, зокрема екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, вважає спікер парламенту Володимир Рибак.

“Опозиція не хоче розглядати питання по лікуванню Тимошенко”, - сказав Рибак і додав, що ВР переходить до розгляду питань у другому читанні.

Водночас спікер зазначив, що таким чином питання лікування засуджених “розглядати не будемо”.