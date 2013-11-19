У Раді оголосили 30-хвилинну перерву

Після того як голова Верховної Ради Володимир Рибак звинуватив опозицію у небажанні розглядати питання щодо лікування ув'язнених за кордоном, зокрема екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, і того, що це питання сьогодні не розглядатиметься у парламенті, опозиція попросила оголосити перерву у роботі парламенту.

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Як передає кореспондент УНІАН, після того, як депутати не підтримали порядок денний парламенту на поточний тиждень, вони перейшли до розгляду законопроекту стосовно ратифікації Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Проте розгляд було перервано і Рибак пояснив, що “Батьківщина” та “УДАР” попросили оголосити перерву на 30 хвилин.

Спікер оголосив перерву і покликав керівників фракцій до свого кабінету.