Рада 21 листопада одними з перших розгляне законопроекти щодо Тимошенко - Рибак
12:38, 19 листопада 2013Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак повідомив, що парламент у четвер, 21 листопада, розглядатиме євроінтеграційні законопроекти, в тому числі й щодо вирішення «питання екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко».
Рибак каже, що керівники фракцій домовилися
Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак повідомив після перерви у роботі парламенту й консультацій з лідерами фракцій.
Він зазначив, що такої домовленості було досягнуто на консультаціях з керівниками фракцій.
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Рибак наголосив, що серед цих законопроектів будуть 4 законопроекти стосовно лікування ув'язнених з кордоном, зокрема Тимошенко, які мали розглядатися на сьогоднішньому засіданні.
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