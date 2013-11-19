Рада 21 листопада одними з перших розгляне законопроекти щодо Тимошенко - Рибак

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак повідомив після перерви у роботі парламенту й консультацій з лідерами фракцій.

Він зазначив, що такої домовленості було досягнуто на консультаціях з керівниками фракцій.

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Рибак наголосив, що серед цих законопроектів будуть 4 законопроекти стосовно лікування ув'язнених з кордоном, зокрема Тимошенко, які мали розглядатися на сьогоднішньому засіданні.