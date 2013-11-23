"Беркут" не пускає людей на виставку про Голодомор в Українському домі - Денисова

Про це заявила народний депутат фракції "Батьківщина" Людмила Денисова, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

За її словами, о 10-й ранку вона разом з іншими депутатами від опозиції прийшли на Європейську площу, де відбувається встановлення сцени для мітингу, який відбудеться 24 листопада на підтримку євроінтеграції України.

Читайте також: Міліція спростовує інформацію про побиття бійців «Беркуту» активістами Євромайдану

Денисова зазначила, що у цей час мав відкритися Український дім, де проходить виставка до 80-ї річниці Голодомору. Народний депутат розповіла, що на експозицію виставлено багато картин, які привіз президент американсько-української ділової ради, який, за словами Денісової, теж не може потрапити до Українського дому.

"Всі двері зачинені наглухо. Ми намагалися зв’язатися з керівництвом Українського дому, але всі спроби марні", - повідомила Денисова.

"Ми бачимо через скло, що всередині знаходиться велика кількість працівників "Беркуту", яким підносять їжу та напої", - додала вона.

При цьому Денисова зазначила, що охорона Українського дому розповіла, що отримала вказівку не відчиняти приміщення через начебто можливі провокації.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада перший Президент України Леонід Кравчук відкрив у Києві виставку «Тоталітаризм у Європі: фашизм - нацизм - комунізм», підготовлену Платформою європейської пам’яті та сумління до 80-х роковин Голодомору-геноциду ’32—33 років в Україні.

Виставка триває до 24 листопада в Українському домі (вул. Хрещатик, 2).