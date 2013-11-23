Міліція спростовує інформацію про побиття бійців «Беркуту» активістами Євромайдану

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС у Києві.

«Ця інформація не відповідає дійсності», - зазначили у ВЗГ.

На тему: У Києві комунальники завадили активістам Євромайдану змонтувати дах над сценою

Як повідомлялося, на Майдані Незалежності, працівники КП "Київблагоустрій" та міліція завадили групі активістів встановити п’ять туристичних наметів біля пам’ятника Незалежності, а також не дозволили змонтувати дах над сценою, з якої виступали лідери опозиції та активісти.

Активістів попередили про заборону суду встановлювати будь-які ”малі архитектурні форми”, а коли вони не послухались, міліція та комунальники демонтували дах сцени. При цьому між активістами і правоохоронцями виникла нетривала сутичка.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 21 листопада прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Акції громадян, невдоволених цим рішення уряду, відбулися у багатьох містах України, зокрема, у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Кіровограді, Тернополі, Івано-Франківську та інших.