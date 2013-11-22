Внутрішні війська не стягуватимуть в Київ додаткові сили
00:55, 22 листопада 2013Політика
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У внутрішніх військах МВС запевняють у відсутності потреби стягувати додаткові сили з регіонів для забезпечення правопорядку в разі виникнення протестних акцій у звязку з рішенням уряду про призупинення процесу підготовки до укладання Угоди про асоціацію з ЄС.
Внутрішні війська не стягуватимуть в Київ додаткові сили з регіонів Фото: facebook
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в МВС України.
"Немає ніякої потреби зривати людей з регіонів і везти до Києва для підкріплення в охороні правопорядку. Тим більше, що, по-перше, їх немає де фізично розмістити, а по-друге, київський контингент в разі потреби сам здатний впоратися", - сказав співрозмовник агенства.
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Нагадаємо, сьогодні уряд вирішив призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію з ЄС.
Обурені рішенням уряду люди почали збиратися на Майдані Незалежності в Києві.
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