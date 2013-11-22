Внутрішні війська не стягуватимуть в Київ додаткові сили

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в МВС України.

"Немає ніякої потреби зривати людей з регіонів і везти до Києва для підкріплення в охороні правопорядку. Тим більше, що, по-перше, їх немає де фізично розмістити, а по-друге, київський контингент в разі потреби сам здатний впоратися", - сказав співрозмовник агенства.

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Нагадаємо, сьогодні уряд вирішив призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію з ЄС.

Обурені рішенням уряду люди почали збиратися на Майдані Незалежності в Києві.