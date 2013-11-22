Внутрішні війська не стягуватимуть в Київ додаткові сили

00:55, 22 листопада 2013
Політика
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У внутрішніх військах МВС запевняють у відсутності потреби стягувати додаткові сили з регіонів для забезпечення правопорядку в разі виникнення протестних акцій у звязку з рішенням уряду про призупинення процесу підготовки до укладання Угоди про асоціацію з ЄС.

Адміністрація Президента Беркут Євромайдан Фото: facebook

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в МВС України.

"Немає ніякої потреби зривати людей з регіонів і везти до Києва для підкріплення в охороні правопорядку.  Тим більше, що, по-перше, їх немає де фізично розмістити, а по-друге, київський контингент в разі потреби сам здатний впоратися", -  сказав співрозмовник агенства.

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Нагадаємо, сьогодні уряд вирішив призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію з ЄС.

Обурені рішенням уряду люди почали збиратися на Майдані Незалежності в Києві.

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