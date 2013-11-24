Євромайдан у Мюнхені: українців закликали боротися

У руках вони тримали плакати з написами "Хто бореться може програти, а хто не бореться вже програв", "Хто бореться з німецькою допомогою, стає Кличком", пише Gazeta.ua.

На тему: Азаров каже, що не боїться Євромайдану і обіцяє "не грати"

Активісти висловили підтримку євроінтеграційним стремлінням України.

Як повідомляв УНІАН, Українці по всьому світу збираються вийти на вулиці на знак протесту проти згортання євроінтеграції України. Акції протесту було заплановано у містах Італії, Великій Британії, Німеччини, Польщі, США.