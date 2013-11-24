Азаров каже, що не боїться Євромайдану і обіцяє "не грати"

Про це заявив прем`єр-міністр Микола Азаров в інтерв`ю Першому російському телеканалу в неділю.

«Звичайно ж ні», - заявив Азаров у відповідь на запитання, чи боїться уряд акцій.

«Є технологія, і ми знаємо, що до стихійних явищ домішуються і технології спеціальні. І тут ми будемо звичайно дивитися дуже уважно», - сказав Азаров.

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За його словами, влада знає, що такі акції фінансуються.

«Якщо це все робиться в рамках законодавства, це нормально. Якщо це робиться з порушенням рамок законодавства, то зрозуміло, уряд не буде поводитися так, як повів себе у 2004 році, коли на наших очах абсолютно спокійно здійснювалася технологія повалення законного уряду. І тут ми, як кажуть, не гратимемо. Будемо розповідати своїм людям, будемо пояснювати, що все має бути в рамках Конституції, в рамках законодавства», - заявив Азаров.

Він підкреслив, що уряд максимально відкритий і відповідає за свої слова і дії.

«Ми максимально відкриті з людьми. Намагаємося максимально дохідливо, зрозуміло пояснити свою позицію. Причому, ми відповідаємо за кожне своє слово. Якщо я сказав слово неправди, то мене дуже легко притягти до відповідальності. Дуже легко» , - зазначив Азаров.

Також Микола Азаров назвав компенсацію в розмірі 1 млрд євро, яку Європейський Союз пообіцяв Україні для проведення модернізації виробництва для роботи в умовах зони вільної торгівлі з ЄС «допомогою жебракові на паперті».

«Що таке мільярд євро? Це нічого. Це допомога жебракові на паперті», - вважає Азаров.