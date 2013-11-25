Угода про асоціацію з Україною все ще на порядку денному - заява ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у спільній заяві президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу і голови Європейської ради Германа ван Ромпея.

"Пропозиція підписання безпрецедентної Угоди про асоціацію з глибокою і всеосяжною зоною вільної торгівлі - все ще на порядку денному. Це потребує політичної волі з боку українських лідерів, рішучих дій та значного поступу у виконанні умов, поставлених перед Україною у грудні 2012 року", - йдеться у заяві Баррозу і Ромпея.

"Водночас, як ми знаємо про зовнішній тиск, під який потрапила Україна, ми переконані, що короткотермінові міркування не повинні перекреслювати довготривалі переваги, які принесе це партнерство. Ми твердо не поділяємо російську позицію та дії у цьому зв'язку", - заявили керівники ЄС.

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"Продовження міцних відносин з Європейським Союзом не відбувається за рахунок відносин наших східних партнерів з іншими їхніми сусідами - такими як Росія. "Східне партнерство" було започатковане як виграшна справа для усіх, і ми готові пояснити Російській Федерації обопільні вигоди та вплив від збільшення торгівлі з нашими партнерами", - зазначається у заяві.

Керіники ЄС також наголосили на двосторонньому характері Угоди про асоціацію, відкинувши пропозицію про тристронні консультації у форматі ЄС-Україна-Росія, що було запропоновано урядом України.

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Баррозу і Ромпей заявили також, що високо цінують виступи українців за європейську інтеграцію. "Українські громадяни знову продемонстрували в ці останні дні, що вони повністю розуміють історичну природу європейської асоціації", - сказано у заяві.

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