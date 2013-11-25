Євросоюз не хоче брати участь у тристоронніх переговорах з Україною та РФ

Європейський Союз не бачить можливості підключити Росію до переговорів України і Євросоюзу про асоціацію, діалог може вестися лише на двосторонній основі. Про це заявив РІА Новости глава Представництва ЄС в Росії Вігадас Ушацкас.

Відповідаючи на прохання прокоментувати заяву Президента РФ Володимира Путіна, що Росія готова до тристоронніх переговорів РФ — ЄС — Україна для вирішення питань, пов'язаних із можливим підписанням Угоди про асоціацію, Ушацкас наголосив, що переговори можуть вестися лише на двосторонній основі.

"Реакція ЄС в тому, що ми особливо цінуємо наші відносини з Росією і з Україною. Ми готові обговорювати різні питання, зокрема з торгових відносин на базі наших спільних зобов'язань щодо СОТ. Але переговори за договорами, як з Росією - за новою базовою угодою, так і з Україною - про асоціацію і зону вільної торгівлі, ведуться на двосторонній основі", - сказав Ушацкас.

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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яку планувалося підписати 28-29 листопада на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.

Водночас, КМУ доручив Міністерству закордонних справ спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством промислової політики “запропонувати Європейському Союзу і Російській Федерації утворити комісію на тристоронній основі для розробки комплексу питань, спрямованих на відновлення втрачених обсягів виробництва і напрямів торговельно-економічних відносин, розширення і сприяння міжнародній торгівлі, подальшу лібералізацію ринку, узгодження регуляторної бази для покращення умов здійснення підприємницької діяльності; відновити активний діалог із Російською Федерацією та іншими країнами Митного союзу і державами - членами Співдружності Незалежних Держав про пожвавлення торговельно-економічних зв'язків з метою збереження і зміцнення спільними зусиллями економічного потенціалу держави”, - говориться в розпорядженні.